В Литве президент утвердила право граждан на личную защиту в Конституционном суде

2 апреля, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. Президент Литвы Даля Грибаускайте утвердила принятую в марте сеймом страны (парламентом) новую редакцию статей Конституции, согласно которым граждане Литвы получили право защищать свои интересы в Конституционном суде.

После вступления поправок в силу любой гражданин сможет обратиться в Конституционный суд в связи с принятыми сеймом, правительством или президентом правовыми актами, если он считает, что принятое на их основании решение нарушило его конституционные права или свободы, в случае, если до этого он использовал все средства правовой защиты.

До сих пор право обращения в Конституционный суд о возможном несоответствии правовых актов нормам основного закона имели сейм, группа депутатов сейма, правительство и президент страны.

Сейм 21 марта 2019 года одобрил поправки к Конституции, посредством которых узаконивается возможность индивидуальной конституционной жалобы.

Поправки вступают в силу с 1 сентября текущего года.-0-