В Литве президент утвердила право граждан на личную защиту в Конституционном суде

2 апреля, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. Президент Литвы Даля Грибаускайте утвердила принятую в марте сеймом страны (парламентом) новую редакцию статей Конституции, согласно которым граждане Литвы получили право защищать свои интересы в Конституционном суде.
После вступления поправок в силу любой гражданин сможет обратиться в Конституционный суд в связи с принятыми сеймом, правительством или президентом правовыми актами, если он считает, что принятое на их основании решение нарушило его конституционные права или свободы, в случае, если до этого он использовал все средства правовой защиты.
До сих пор право обращения в Конституционный суд о возможном несоответствии правовых актов нормам основного закона имели сейм, группа депутатов сейма, правительство и президент страны.
Сейм 21 марта 2019 года одобрил поправки к Конституции, посредством которых узаконивается возможность индивидуальной конституционной жалобы.
Поправки вступают в силу с 1 сентября текущего года.-0-
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