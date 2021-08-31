В Литве при монтаже колючей проволоки на границе с Беларусью погиб пожарный

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве при монтаже колючей проволоки на границе с Беларусью погиб сотрудник Департамента противопожарной безопасности и спасения. Об этом заявили в Министерстве внутренних дел Литвы, сообщает газета "Литовский курьер".

По информации издания, несчастный случай произошел сегодня. 47-летний Эгидиюс Карал получил смертельную травму при подготовке к монтажу колючей проволоки. Сотрудникам скорой помощи спасти жизнь пожарного не удалось.

По сообщению министерства внутренних дел Литвы, физический барьер на границе Литвы и Беларуси возводят бригады, сформированные Вооруженными Силами Литвы и Департаментом противопожарной безопасности и спасения. С учетом рисков, связанных с колючей проволокой, теперь на участке границы будут дежурить парамедики.

2 августа заместитель начальника Службы охраны госграницы при МВД Литвы Видас Мачайтис сообщил, что Вильнюс планирует построить на границе с Беларусью стену высотой четыре метра с колючей проволокой повышенной прочности сверху. Стена должна блокировать 508 из 680 км границы между двумя странами. Стоимость данного забора оценивается в 152,5 млн евро, строительные работы могут продлиться от года до двух лет в зависимости от финансирования. Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните при этом сообщила, что забор на границе будет строиться в кредит.-0-