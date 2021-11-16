В Литве признали необходимость диалога с Беларусью для завершения миграционного кризиса

16 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Диалог Запада с Минском - это один из способов разрешения проблемы нелегальной миграции, поскольку санкции против Беларуси оказались неэффективными. Об этом заявила советник президента Литвы по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите в эфире радиостанции Ziniu radijas, сообщает RuBaltic.Ru.

"Помогает ли это (введение санкций. - Прим. RuBaltic.Ru) разрешить ситуацию? Нет, это не помогает разрешить ситуацию, до сих пор не помогло разрешить, поэтому мы должны смотреть на другие средства, которые есть в нашем арсенале", - пояснила советник.

Аста Скайсгирите считает, что диалог - это одно из тех самых средств, которые могут разрешить проблему, и то, что Германия и Франция общаются с Беларусью, - это неплохо.

"Если мы все согласимся с тем, что худшим сценарием будет война, то, чтобы избежать войны, мы должны попытаться сделать все, чтобы снизить эскалацию ситуации", - добавила Аста Скайсгирите.-0-