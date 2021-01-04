В Литве продлили запрет на передвижение граждан между муниципалитетами

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы из-за пандемии коронавируса продлило запрет на передвижение граждан между муниципалитетами до 31 января, сообщает информационный портал BaltNews.

Кабинет министров Литвы принял такое решение с учетом анализа ситуации, который показывает, что заболеваемость в стране остается высокой, несмотря на снижение мобильности населения в период отпусков.

"В настоящее время, по мнению экспертов, Литва остается одним из лидеров по распространению коронавируса в обществе", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров Литвы.

В пресс-службе добавили, что власти могут пересмотреть это решение через две недели. Однако оно будет зависеть от тенденций заболеваемости и смертности от COVID-19 в республике.

Запрет на передвижение между муниципалитетами был введен постановлением правительства с 16 декабря по 3 января с целью сократить распространение COVID-19. Граждане могут покидать пределы своих муниципальных образований только в редких случаях, например, если умер близкий родственник или необходима медицинская помощь, а также при выезде на работу. Однако полиция Литвы даже в канун Рождества пресекала попытки жителей покинуть свои муниципалитеты.-0-