В Литве прогнозируют значительный рост цен на продукты и услуги

20 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Главный экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас прогнозирует значительный рост цен в Литве, сообщает Delfi.

По его словам, цены в Литве растут по трем фронтам. "Годовой цен рост на продукты составляет уже 7%, на услуги - 7%. В прошлый раз подобный рост фиксировался в 2017 году, тогда была объявлена война росту цен. Об этом писали. Тут еще наблюдается и рост цен на недвижимость, который в Литве приобретает свойства пузыря, ведь сейчас в среднем рост составляет 22-23%. За два года цены выросли почти на треть, у моря цены за два года выросли на 40,5% и даже 60%", - сказал Жигимантас Маурицас.

По словам экономиста, если сравнивать статистически, уровень цен в Литве выше, чем в Португалии или Греции. "Если мы возьмем Вильнюс, то, к примеру, в Венеции, в хорошем районе, пицца стоит 9-12 евро. В Вильнюсе 9-12 евро стоит, я бы сказал, одна из самых дешевых пицц", - сказал Жигимантас Маурицас.

Вместе с тем литовские экономисты прогнозируют, что после праздников цены на продукты в Литве еще больше вырастут. Согласно прогнозам, со следующего года подорожает свинина, продолжится рост цен на молочные товары.

"Цены на молоко достигли исторических высот за последние 10 лет. Эта тенденция в ближайшее время не изменится", - сказала специалист Информационного центра бизнеса и сельского хозяйства Литвы Довиле Грауздите.

Дешевых овощей в Литве не будет еще как минимум полгода. Рост цен связан с плохим урожаем, а также нехваткой сезонных работников. "Как и в каждом секторе, работников не хватает. Особенно не хватает сезонных работников во время полевых работ. Часть урожая просто-напросто некому было убрать", - сказала директор Литовской ассоциации овощеводов Зофия Циронкене.

Экономисты отмечают, что литовцы до сих пор тратят на продукты пятую часть своих доходов, это больше, чем в среднем по ЕС. Такое распределение средств, по словам специалистов, - признак бедности. В наибольшей степени такая ситуация сказывается на социально незащищенных слоях населения, в том числе пенсионерах.-0-