В Литве проходит митинг против ограничений для непривитых от COVID-19

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вильнюсе на Кафедральной площади сегодня проходит масштабный митинг против ограничений для невакцинированных граждан, а также введения COVID-паспортов. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что акция протеста проходит 10 сентября с 10.30 до 16.00, участие в ней планируют принять 5-10 тыс. человек. Первые участники митинга начали собираться на площади еще ранним утром. Митингующие приносят с собой барабаны и флаги. Со сцены с самого утра звучат литовские эстрадные песни.

Протестующие отмечают, что основная проблема заключается в том, что литовские власти не слышат людей. "Мне не нравится, что делают наши власти, особенно с COVID-паспортом. Это настоящее насилие и деление людей, так нельзя. Они даже не хотят нас слышать, они живут в другом мире. Я хочу, чтобы эта власть ушла в отставку", - сказала одна из участниц акции.

С 13 сентября правительство Литвы планирует ввести ограничения для невакцинированных граждан. Повседневная жизнь таких лиц будет сильно ограничена. Они не смогут посещать магазины определенной категории, массовые мероприятия, салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения. Для получения услуг здравоохранения непривитым литовцам нужно будет сдать тест на коронавирус. Правительство страны уверено, что такие меры помогут стимулировать вакцинацию в Литве.-0-