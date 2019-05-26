В Литве проходит второй тур президентских выборов

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве сегодня проходит второй тур выборов главы государства. На пост президента претендуют экс-министр финансов Ингрида Шимоните и литовский политик и экономист Гитанас Науседа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на портал delfi.lt .

Избирательные участки открылись в 07.00 по местному времени и будут работать до 20.00. Первый тур выборов прошел 12 мая. Ингрида Шимоните, которая является кандидатом от консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы", набрала 31,31% голосов. Бывший советник президента литовского SEB banka Гитанас Науседа, о поддержке которого 24 мая заявил "Союз крестьян и "зеленых" Литвы", получил голоса 30,94% избирателей. Всего за пост президента боролись 9 кандидатов.

Президент в Литве избирается на 5 лет и не более чем на два срока подряд. С мая 2009 года этот пост занимает Даля Грибаускайте.-0-