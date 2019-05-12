В Литве проходят президентские выборы

12 мая, Вильнюс /БЕЛТА-ТАСС/. Около 2 тыс. избирательных участков открылись сегодня в 7.00 на седьмых за годы независимости президентских выборах в Литве. Одновременно с ними в республике проводятся два референдума - о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса.

Из 2,8 млн литовцев правом голоса обладают более 2,5 млн.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Если никому из претендентов в воскресенье сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур.

Избирательные участки закроются в 20.00. Предварительные результаты, как ожидается, станут известны после полуночи.-0-