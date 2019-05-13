В Литве пройдет второй тур президентских выборов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве будет проводиться второй тур президентских выборов, так как ни один из девяти претендентов не смог набрать более 50% голосов избирателей. Об этом свидетельствуют данные подсчета голосов, в режиме реального времени размещаемые на сайте Главной избирательной комиссии, сообщает ТАСС.

Второй тур президентских выборов в Литве должен пройти через две недели. Во второй тур проходят два лидера первого этапа. По предварительным данным избиркома, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните набирает 31,13% голосов избирателей, 54-летний экономист Гитанас Науседа - 30,95%. 48-летний премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис признал поражение на выборах и заявил, что подаст в отставку.

Одновременно с выборами президента в Литве проходили референдумы о введении института двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте. Для признания состоявшимися в них должны были принять участие более 50% избирателей, пока этот вопрос остается открытым.-0-