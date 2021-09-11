В Литве прошел митинг против ограничений для непривитых от COVID-19

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пятницу после митинга на Кафедральной площади в Вильнюсе против ограничений для непривитых от коронавируса и введения COVID-паспортов были задержаны 20 человек. Пострадавших не было, со ссылкой на данные местной полиции, сообщает БЕЛТА.

Начальник Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда Саулюс Гагас проинформировал журналистов: "В течение дня сотрудники полиции задержали 20 человек. 19 человек задержаны за нарушения Кодекса об административных правонарушениях, один - за незаконное хранение наркотических веществ", - сказал представитель правоохранительных органов.

Саулюс Гагас уточнил, что в числе нарушений - невыполнение законных требований, хождение по проезжей части. Кроме того, два человека задержаны в рамках досудебного расследования о беспорядках, произошедших у Сейма ранее. На площади собрались, по оценке полиции, порядка 5 тыс. человек.

С 13 сентября правительство Литвы планирует ввести ограничения для невакцинированных граждан. Повседневная жизнь таких лиц будет сильно ограничена. Они не смогут посещать магазины определенной категории, массовые мероприятия, салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения. Для получения услуг здравоохранения непривитым гражданам нужно будет сдать тест на коронавирус. Правительство страны уверено, что такие меры помогут стимулировать вакцинацию в Литве.-0-