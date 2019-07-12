В Литве прошла церемония инаугурации президента

12 июля, Вильнюс /БЕЛТА - ЭЛЬТА/. Президент Литвы Гитанас Науседа принес присягу литовскому народу и официально вступил в должность президента страны.

Мероприятие прошло сегодня в актовом зале Сейма Литвы при участии бывшего руководства страны, членов Сейма и правительства, других представителей власти и гостей страны.

Произнося торжественную речь, глава государства заверил: "Я буду стремиться сотрудничать со всеми органами власти, чтобы принести пользу своей стране. Это возможно сделать не путем конфликтов или конфронтаций, а путем поиска общих решений для нелегких проблем. Также очень надеюсь, что только вместе с литовским народом мы сможем достичь большего процветания, успеха Литвы и государственного благосостояния".

Гитанас Науседа одержал победу во втором туре президентских выборов, проходивших в Литве 26 мая, набрав более 65% голосов.-0-