В Литве родилась девочка с 4 промилле алкоголя в крови

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клайпедской университетской больнице Литвы произошел уникальный случай: врачи зафиксировали у новорожденной девочки четыре промилле алкоголя в крови, сообщает телеканал Euronews .

Отмечается, что опытные медики столкнулись с подобным случаем впервые. 35-летнюю мать девочки в состоянии алкогольного опьянения привезли в Клайпеду из другого города без документов. Врачи обнаружили у новорожденной малышки признаки инфекции и повышенное содержание алкоголя в крови. Чтобы вывести алкоголь из организма ребенка, вероятно, потребуется несколько недель.

Медики сообщили о произошедшем в Службу по защите прав ребенка.-0-