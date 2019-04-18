В Литве родилась девочка с 4 промилле алкоголя в крови

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Клайпедской университетской больнице Литвы произошел уникальный случай: врачи зафиксировали у новорожденной девочки четыре промилле алкоголя в крови, сообщает телеканал
Отмечается, что опытные медики столкнулись с подобным случаем впервые. 35-летнюю мать девочки в состоянии алкогольного опьянения привезли в Клайпеду из другого города без документов. Врачи обнаружили у новорожденной малышки признаки инфекции и повышенное содержание алкоголя в крови. Чтобы вывести алкоголь из организма ребенка, вероятно, потребуется несколько недель.
Медики сообщили о произошедшем в Службу по защите прав ребенка.-0-
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