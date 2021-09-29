В Литве с 1 октября вводится обязательное ношение масок

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Литвы приняло решение ужесточить карантинные ограничения. С 1 октября ношение масок в закрытых общественных местах станет обязательным даже для граждан, имеющих паспорт возможностей, сообщает Delfi.

В зарегистрированном МВД Литвы документе сказано, что эпидемиологическая ситуация в стране остается неблагоприятной из-за распространения дельта-штамма. "Поэтому необходимо предпринять дополнительные меры по управлению ситуацией с COVID-19. На сегодняшний день иммунитет к коронавирусу есть у 67,7% граждан, однако этого недостаточно", - сказано в документе.

Согласно новым требованиям, ношение масок станет обязательным для всех лиц старше 6 лет. Граждане, которые в силу состояния здоровья не могут носить маски, должны будут надевать защитные щитки. Кроме того, литовские власти рекомендуют переход на удаленную работу с 1 октября. Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис подчеркнул, что основным средством в борьбе с коронавирусом остается вакцинация.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 в Литве превышает 329,8 тыс. Число летальных исходов составляет более 4,9 тыс.-0-