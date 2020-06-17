В Литве с 17 июня отменяется карантин

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режим карантина в Литве из-за коронавируса отменяется с 17 июня. При этом некоторые ограничения, направленные на борьбу с распространением инфекции сохранятся, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис вечером 16 июня обратился к жителям республики, поблагодарив их за успешную борьбу с коронавирусом. "Несмотря на то, что мы показали себя в этой борьбе успешно, война еще не закончилась, - приводит его слова портал Delfi. - Во всем мире еще болеют миллионы людей. Умирают сотни тысяч. Вакцины и действенных препаратов для лечения еще нет".

Со среды в Литве перестает быть обязательным ношение масок в торговых точках, местах оказания услуг и проведения массовых мероприятий, а также в общественном транспорте. При этом, как отметили в Минздраве Литвы, рекомендация одевать маски в общественном транспорте сохраняется.

Согласно распоряжению главы оперативного центра экстремальных ситуаций, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, по окончании карантина в местах предоставления услуг, торговли, досуга и развлечений по-прежнему следует соблюдать дистанцию между людьми в 1 м, а также обеспечить посетителям возможности для дезинфекции рук.

Массовые мероприятия на открытом воздухе с 17 июня в Литву могут проходить при участии не более 700 зрителей, а в закрытых помещениях - не более 150. С 1 до 16 июля в мероприятиях на открытом воздухе смогут участвовать до 1 тыс. человек, в помещениях - до 200.

Временный пограничный контроль Литвы со странами ЕС будет продлен по 16 июля, он будет осуществляться только в аэропортах и в порту. В Литву будут впускать граждан только тех стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, в которых за последние 14 дней прирост числа заболевших коронавирусом не превышал 25 человек на 100 тыс. жителей.

Список этих стран еженедельно обновляет литовский Минздрав. В настоящий момент въезд в Литву закрыт для жителей Великобритании, Португалии и Швеции. Въезд в Литву граждан третьих стран будет возможен только при наличии соответствующего соглашения с этими странами.-0-