5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве школьникам рекомендуют с 1 сентября приходить на уроки в маске, сообщает информационное агентство BNS со ссылкой на директора Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Литвы Роланду Лингене.

По ее словам, при нынешних тенденциях заболеваемости COVID-19 учебный год в Литве может начаться в обычном режиме, то есть в классах, а не дистанционно. В то же время надо будет придерживаться рекомендованных мер безопасности. Они включают проверку здоровья, недопущение к занятиям учителей и детей, у которых есть хотя бы один из симптомов коронавируса, предоставление дезинфицирующих средств, проветривание помещений. Рекомендовано также носить маски.

Роланда Лингене сообщила, что в настоящее время рассматриваются различные варианты на случай ухудшения ситуации, но делается все возможное, чтобы не возвращаться к дистанционному обучению.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Альгирдас Монкявичюс заявил, что учебный год планируется начать в обычном порядке, но в соответствии с повышенными требованиями безопасности. По его словам, метод дистанционного обучения может частично применяться в старших классах, дошкольное и начальное образование хотят организовать в очном формате.-0-