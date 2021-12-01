В Литве учащихся начальных классов обязали носить маски на уроках

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве с сегодняшнего дня ученики начальных классов должны носить маски во время уроков. Средства индивидуальной защиты для детей должны покупать родители, сообщает Delfi.

Власти заявляют, что приобрели маски, но лишь для пополнения резервов в школах. Их будут выдавать только тем детям, у которых с собой не оказалось масок. По мнению медиков, данные меры должны помочь снизить число случаев заражения COVID-19 в школах.

Как отмечает Baltnews, родители литовских школьников переживают из-за того факта, что дети в столь юном возрасте будут сидеть в масках по полдня.

"Это непростая задача. Даже в старших классах дети забывают маски или снимают их, потому что в маске тяжело дышать. Есть такое обязательство, но мы стараемся, все принимаем эту реальность", - рассказала директор одной из литовских гимназий Юргита Неманене.

С 1 декабря в Литве также вводится ряд других изменений, касающихся профилактики коронавируса. Так, для получения "паспорта возможностей" теперь нужно будет сдавать ПЦР-тест. Тестирование, результат которого будет считаться действительным в течение 72 часов, литовцам нужно оплачивать за свой счет.-0-