В Литве уровень безработицы вырос до 9,3%

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень безработицы в Литве из-за последствий пандемии коронавируса в третьем квартале составил 9,3%, увеличившись на 0,8% по сравнению со вторым кварталом этого года. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT) со ссылкой на данные Департамента статистики страны.

По сравнению с третьим кварталом 2019 года уровень безработицы в Литве вырос на 3,2%.

В третьем квартале нынешнего года уровень безработицы среди мужского населения составил 9,7%, среди женщин - 8,8%. Особенно вырос уровень безработицы среди молодежи (в возрасте 15-24 лет), в третьем квартале 2020-го он составил 23,1% и увеличился на 2% по сравнению со вторым кварталом. Годом ранее безработных в этой возрастной категории населения было всего 12,6%.

Уровень долгосрочной безработицы в третьем квартале составил 2,6%, он увеличился на 0,3% по сравнению со вторым кварталом.

Уровень занятости населения Литвы в возрасте 15-64 лет в третьем квартале 2020 года составил 70,7%, он снизился на 0,7% за квартал и на 2,5% за год. В третьем квартале уровень занятости населения в этой возрастной категории составил 1,479 млн. По сравнению со вторым кварталом текущего года число включенных в состав рабочей силы увеличилось на 2,1 тыс. человек.

С начала общенационального карантина, который был объявлен в Литве в середине марта и отменен в середине июня, было зарегистрировано свыше 60 тыс. новых безработных, сообщает ТАСС. На учете в службе занятости в настоящее время состоят 257 тыс. человек при населении Литвы в 2,795 млн человек.-0-