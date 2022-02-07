В Литве в лагере беженцев вспыхнули беспорядки, охрана применила электрошокеры и газ

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7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центре регистрации беженцев в литовском Пабраде сегодня произошли беспорядки, охрана применила спецсредства - наручники, электрошокеры и газ, сообщает Delfi. Пресс-секретарь Службы охраны государственной границы (СОГГ) Литвы Гедрюс Мишутис проинформировал, что беспорядки начались рано утром. "Около 30 одиноких мужчин, которые проживают в контейнерном городке, стали выражать недовольство, требовать свободы, шуметь, кричать, не было попыток что-то ломать или бежать, был своеобразный митинг", - сказал он. "Требовали свободы, плюс люди были недовольны тем, что Литва не предоставляет им убежище, а значит, им придется ехать домой. Они шумели с утра, пришлось вызвать подкрепление", - добавил Гедрюс Мишутис. По его словам, поскольку беженцы не выполняли требования пограничников, пришлось применить специальные меры по их усмирению. "Они не подчинялись требованиям пограничников, собрались в группу, представляли опасность для пограничников", - сказал Гедрюс Мишутис. Он отметил, что сейчас ситуация стала спокойнее. "Напряжение снято, часть из них вернулась на место добровольно, других перевели в другое место… Отделили около 20 человек, будут выяснять роль каждого из них в этой акции неповиновения", - заметил пресс-секретарь СОГГ. По его словам, беженцев осмотрели врачи, никому серьезная помощь не потребовалась. Сейчас решается вопрос о дальнейших действиях. В Пабраде в настоящее время проживают 677 беженцев.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!