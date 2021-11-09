В Литве в лагере для мигрантов произошли беспорядки, охрана применила слезоточивый газ

9 ноября, Минск, /Корр. БЕЛТА/. В лагере мигрантов в литовском Мядининкае произошли беспорядки, охрана применила слезоточивый газ, сообщает Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы (СОГГ) Литвы.

По данным СОГГ, несколько сотен мигрантов 8 ноября устроили акцию протеста в лагере. "Когда мигрантов пытались успокоить, некоторые оказывали сопротивление, хватались за оружие, пришлось применить слезоточивый газ, никто не пострадал", - сказал представитель СОГГ Гедрюс Мишутис.

На нескольких бунтовщиков надели наручники и отделили от других мигрантов. Сейчас рассматривается вопрос проведения расследования. По словам Гедрюса Мишутиса, сейчас в Мядининкае спокойно.

Беспорядки 8 ноября фиксировались также в Кибартае и Пабраде, где находятся лагеря беженцев, а также в центре приема беженцев в Рукле (Йонавский район). Основные требования мигрантов: отпустить их и дать уехать в Германию или другие страны ЕС, где живут их родственники и друзья.-0-