В Литве в центре приема беженцев протестуют нелегальные мигранты

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве в центре приема беженцев в Рукле протестуют нелегальные мигранты, они требуют отпустить их на волю, сообщает литовское Delfi.

Акция протеста началась днем 8 ноября. Толпа мигрантов стоит с плакатами, на одних изображены символ мира, флаги Литвы и Евросоюза, на остальных написано Freedom (свобода. - Прим. БЕЛТА.). Во время акции мигранты свистели и кричали, требовали освободить их. Были слышны и детские голоса. Основные требования мигрантов: отпустить их и дать им уехать в Германию и другие страны ЕС, где живут их родственники и друзья.

Пограничники растянули стоп-ленту на дополнительной территории, также сотрудники Службы охраны госграницы Литвы на машинах во время акции передвигались так, чтобы мигранты не видели журналистов и журналисты не видели мигрантов.-0-