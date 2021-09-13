В Литве власти ввели жесткие ограничения для непривитых

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Литвы ввели с 13 сентября жесткие ограничения для тех, кто не прошел вакцинацию от коронавируса и не имеет COVID-паспорта, пишет Delfi.

С 13 сентября люди, не получившие COVID-паспорт, не смогут посещать магазины с товарами не первой необходимости, торговые центры, рынки (если их площадь превышает 1500 кв.м), они не смогут пользоваться услугами салонов красоты, ходить в спортклубы, на мероприятия с участием более 500 человек.

Также непривившиеся могут быть отстранены от работы, если работодатель решил, что все члены трудового коллектива должны иметь паспорт возможностей.

Как сообщает ТАСС, COVID-паспорт был введен в июле, он выдается в электронном или бумажном варианте. Его могут получить привившиеся, а также переболевшие, если их медицинский тест покажет достаточное количество антител. Те, кто не желает делать прививку, могут получить это свидетельство, пройдя тест на коронавирус. В государственных пунктах его больше для таких лиц не делают. В частных лабораториях это стоит от 22 до 60 евро. Тест считается действительным в течение 48 часов, поэтому проходить его придется с учетом этого временного интервала регулярно.

Первоначально правительство намеревалось запретить невакцинированным гражданам пользоваться общественным транспортом и посещать медицинские учреждения, за исключением случаев, когда необходима экстренная врачебная помощь. Однако эти меры не были приняты. Как отметила советник президента Литвы Ирена Сегаловичене, предоставление базовых услуг должно быть гарантировано и без паспорта возможностей.-0-