В Литве вновь вводят общенациональный карантин

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Карантин в связи с эпидемией коронавируса повторно объявлен в Литве. Об этом сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT) .

Общенациональный карантин будет действовать в Литве с 7 по 29 ноября. Затем правительство обсудит эффективность этой меры и примет решение о дальнейших действиях.

После начала карантина в общественных местах можно будет находиться группами до 5 человек, за исключением членов одной семьи. Обязательным будет также придерживаться расстояния не менее 2 м между людьми или группами людей.

Лица старше 6 лет обязаны носить защитные маски во всех общественных местах. Это требование не распространяется на лиц, занимающихся спортом на открытом воздухе, спортсменов, участвующих в соревнованиях, а также на лиц с ограниченными возможностями, которые не могут носить маски по состоянию здоровья. Маски можно будет не носить за пределами населенных пунктов, если в радиусе 20 м нет людей.

В общественном транспорте будут действовать ограничения по числу пассажиров - между ними должно быть расстояние не менее 1 м. В магазинах на одного покупателя должно приходиться не менее 10 кв.м площади.

Во время карантина будет запрещена деятельность медицинских центров, оказывающих рекреационные услуги. Посещение культурных, развлекательных, спортивных объектов также запрещено, за исключением профессиональных занятий спортом, а также индивидуальных занятий, проводимых одним инструктором.

На похоронах смогут присутствовать до 10 человек.

Обучение учеников старших классов будет осуществляться дистанционно или смешанно - одна часть детей будет учиться в классе, другая - дома. Студенты высших учебных заведений и профессионально-технических училищ продолжат обучение дистанционно. Дошкольное и начальное образование будет организовано в обычном режиме, родители сами будут решать, стоит ли отводить ребенка в сад.

Работу медучреждений во время карантина регламентирует установленный главой Минздрава Литвы порядок. Большую часть услуг будут предоставлять удаленно. Нельзя навещать больных в больницах (за исключением пациентов в критическом состоянии, детей до 14 лет и рожениц), жителей домов социальной опеки и детских домов.

После вступления в силу карантина будет запрещено пересекать границу Литвы, за исключением некоторых категорий граждан. Иностранцам будет запрещен въезд в Литву, за исключением граждан стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

В начале октября в Литве число заразившихся за сутки не достигало 100 человек, к концу первой недели стало превышать 100 случаев, с 10 октября - 200 случаев. 31 октября был установлен суточный максимум с начала пандемии - 1001 случай. В настоящее время локальный карантин действует на территории 21 муниципалитета из 60 таких административных единиц, сообщает ТАСС.

Общенациональный карантин во время первой волны пандемии коронавируса был объявлен в Литве в середине марта и действовал до середины июня.

Впервые инфицирование коронавирусом было выявлено на территории Литвы 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране умерли 182 человека, выздоровели 5082 заразившихся. Всего в республике за это время выявили 18 092 инфицированных.-0-