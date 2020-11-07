В Литве вступил в силу повторный общенациональный карантин

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональный карантин повторно объявлен в Литве из-за распространения COVID-19, сообщает ТАСС.

Этот режим будет действовать как минимум три недели. Затем правительство оценит ситуацию и примет решение о дальнейших действиях. Ограничения будут не столь жесткими по сравнению с теми, которые действовали с середины марта по середину июня, когда карантин был объявлен в первый раз. Тогда было закрыто почти все, кроме аптек и торговых центров.

Однако теперь люди вновь должны будут постоянно находиться в санитарных масках в общественных местах. Все массовые мероприятия отменяются. Музеи, театры, кинотеатры, другие учреждения культуры закрываются. Кафе и рестораны могут работать только на вынос. Магазины и предприятия услуг смогут допускать клиентов из расчета один человек на 10 кв.м. Запрещается также собираться группами более пяти человек, исключение только для членов одной семьи.

Еще в начале октября в Литве число заразившихся за сутки не достигало 100, однако с 10 октября уже превысило отметку в 200. Суточный максимум с начала пандемии - 1656 случаев - установлен 6 ноября.

Первый случай COVID-19 был выявлен на территории Литвы 28 февраля. С начала вспышки заболевания в стране установили 20,7 тыс. инфицированных. Умерли 192 человека, выздоровели 5454 заразившихся. На самоизоляции находятся 38,2 тыс. человек.-0-