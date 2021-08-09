В Литве вторые сутки ищут сбежавших из лагеря мигрантов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве 12 мигрантов сбежали из палаточного лагеря, созданного на полигоне Руднинкай, сообщает "Литовский курьер".

Инцидент произошел 8 августа. По данным МВД Литвы, пятеро сбежавших мигрантов уже вернулись на полигон. Полиция продолжает поиски еще семерых.

В настоящее время на полигоне Руднинкай, принадлежащем Службе общественной безопасности Литвы, проживают около 400 мигрантов.

Ранее в ряде зарубежных СМИ сообщалось о тяжелых условиях жизни мигрантов в литовских лагерях. Так, по информации испанского издания Las Republicas, такие лагеря строятся посреди лесных массивов, где люди сталкиваются с нехваткой еды, изоляцией (у них забирают мобильные телефоны), клещами и COVID-19, тяжелыми погодными условиями, унизительным обращением. В центрах для мигрантов неоднократно происходили беспорядки.-0-