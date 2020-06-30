В Литве введено требование обязательной самоизоляции для прибывающих из 50 стран

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве вступило в силу требование обязательной двухнедельной самоизоляции для граждан страны, возвращающихся из 50 государств, включая Швецию, Россию и Беларусь, сообщает газета "Литовский курьер".

До сих пор подобная самоизоляция для граждан Литвы носила рекомендательный характер. Также сохраняется запрет на прибытие иностранцев из этих государств, за исключением лиц, которые получили отдельные разрешения литовского правительства или прочих уполномоченных органов.

По данным Минздрава Литвы, список стран, где наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация, обновляется еженедельно. Наиболее затронутыми вирусом считаются те, в которых за 14 дней показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Между тем, если в зарубежном государстве за последние две недели количество заболевших COVID-19 на 100 тыс. жителей составило от 15 до 25 случаев, то иностранцам разрешается прибывать в Литву оттуда, однако рекомендуется изолироваться.

В Литву могут приезжать иностранцы из 29 государств, включая Великобританию. Однако гражданам этого королевства, как и гражданам Литвы, прибывающим из него, рекомендуется изоляция.-0-