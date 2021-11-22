В Литве за незаконную перевозку мигрантов задержали двух граждан Украины

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве за незаконную перевозку мигрантов задержаны двое граждан Украины, сообщает Delfi.
Автомобили с польскими номерами, в которых находилось по семь человек, были остановлены в Шальчининкайском и Вилкавишкском районах. Водители, которыми в обоих случаях оказались граждане Украины, были задержаны.
Как уточняет ТАСС, за попытку нелегального перевоза людей через границу законами Литвы предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до шести лет.
Мигранты из стран Азии и Африки размещаются в Литве в специальных центрах приема, где ожидают решения о предоставлении убежища. До его вынесения они не имеют права свободно передвигаться по стране. Однако фиксируются попытки покинуть центр размещения и пробраться через границу Литвы в другие страны Запада.-0-