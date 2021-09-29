В Литве задержали граждан Великобритании, Турции и ФРГ за незаконную перевозку мигрантов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве задержаны граждане Великобритании, Турции и Германии, незаконно переправлявшие мигрантов из Ирака. Об этом сообщает "Литовский курьер" со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ).

Вечером 27 сентября дорожные полицейские доставили на Калварийскую погранзаставу автомобиль Ford Mondeo с германскими номерами, а также его водителя - гражданина Турции, у которого есть вид на жительство в Литве. Турок вез четверых нелегальных мигрантов из Ирака.

Также на территории Калварийского самоуправления был задержан гражданин Великобритании, управлявший автомобилем Volkswagen Passat с австрийскими номерами. Он вез трех иракцев.

Еще четверых иракцев вез гражданин Германии, управлявший автомобилем Audi A4 с германскими номерами, он был задержан в Пасвальском районе.

Всех иракцев планируется вернуть Латвии, где они изначально попросили убежища. Перевозчики мигрантов взяты под арест, в их отношении начаты досудебные расследования в связи с незаконной переправкой людей через госграницу.

Ранее сообщалось, что в Литве при перевозке нелегальных мигрантов были задержаны граждане Азербайджана, Грузии, Ирака и Польши. Они намеревались вывезти мигрантов в другие государства Евросоюза. Вместе с организаторами контрабанды людей были задержаны 19 мигрантов из Ирака.-0-