В Литве зафиксирован первый случай заражения британским штаммом COVID-19

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Литве подтвержден случай заражения британским штаммом коронавируса, сообщает газета Lietuvos rytas со ссылкой на Министерство здравоохранения Литвы.
По данным министерства, в начале января в Вильнюсе у женщины диагностировали COVID-19. 12 января образец вируса был отправлен в лабораторию в Роттердаме для дальнейшего исследования. В образце обнаружили штамм вируса SARS-CoV-2 с мутацией B.1.1.7.
Эпидемиологическое расследование показало, что близкий человек, от которого, предположительно, заразилась женщина, не выезжал за границу. Он также заявил, что не общался с людьми, которые вернулись из-за границы или были инфицированы COVID-19.
Национальный центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Литвы установил, с кем контактировала женщина, для проведения ПЦР-тестов.
Также сообщается, что женщина с мутировавшим штаммом уже выздоровела.
Напомним, британский вариант коронавирусной инфекции был впервые зафиксирован в Великобритании в декабре 2020 года.-0-