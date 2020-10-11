В Литве завершилось голосование на парламентских выборах

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование в первом туре выборов в Сейм (однопалатный парламент) завершилось в Литве, сообщает ТАСС. Избирательные участки, начавшие работу в 07:00, закрылись в 20:00, члены избирательных комиссий приступили к подсчету голосов.

"Голосование завершилось. Предупреждаем, что первых итогов, скорее всего, придется ждать дольше обычного. Ожидаем их за полночь", - цитирует ТАСС слова на пресс-конференции председателя Главной избирательной комиссии Лауры Матьёшайтите.

Как пояснила председатель, это связано с высокой активностью граждан на досрочном этапе голосования, которая составила 11,64%. "Бюллетени проголосовавших, таким образом, поступают в конвертах, что требует больше времени для их обработки", - отметила Матьёшайтите.

11 октября состоялся первый тур выборов в Сейм. Второй тур намечен на 25 октября. Он пройдет на тех участках, где ни одному из претендентов не удастся набрать более 50% голосов в первом туре. Во втором туре за мандат поспорят два лидера предыдущего этапа.

Сейм а Литве состоит из 141 депутата, которые избираются на четыре года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 - в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 - по партийным спискам. В борьбе за мандат в законодательном собрании участвуют 1 754 кандидата - на одно место в Сейме претендуют 12 человек. Правом голоса на выборах обладают более 2,4 млн граждан.-0-