В Литве завершилось голосование на президентских выборах

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на прошедших 12 мая седьмых президентских выборах завершилось в Литве. В 20:00 по местному времени закрылись около 2 тыс. избирательных участков, на которых 2,472 млн граждан могли сделать выбор в пользу одного из девяти претендентов на пост главы государства, а также проголосовать на референдумах о введении двойного гражданства и сокращении на 15% депутатского корпуса в парламенте,сообщает ТАСС.

Порог явки для президентских выборов законами Литвы не предусмотрен, выборы считаются состоявшимися при любой активности.

Помешать их юридическому признанию могут только значительные нарушения порядка голосования. Их, согласно данным Главной избирательной комиссии, не отмечено.

Порог явки в 50% существует для референдумов. Уже по состоянию на 18:00 активность избирателей с учетом проголосовавших досрочно составляла 50,43%.

На пост главы государства претендуют девять кандидатов. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются 54-летний экономист Гитанас Науседа, 44-летняя экс-министр финансов Ингрида Шимоните и 48-летний премьер-министр Саулюс Сквернялис. Нынешний президент Литвы Даля Грибаускайте находится на посту второй срок и на третий избираться не может.-0-