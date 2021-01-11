В Ливане из-за пандемии вводится чрезвычайное положение

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высший совет обороны (ВСО) Ливана объявил о введении чрезвычайного положения в стране на фоне продолжающегося роста числа инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное сегодня телеканалом "Аль-Джедид" заявление ВСО.

"Принято решение ввести режим чрезвычайного положения с 14 по 25 января. На протяжении всего этого периода в стране будет действовать круглосуточный комендантский час", - говорится в сообщении. Международный аэропорт имени Рафика Харири останется открытым, однако всем пассажирам, прибывающим из стран с высокими показателями заболеваемости COVID-19, будет предписано находиться на строгом карантине в течение одной недели.

С четверга в стране закрываются все супермаркеты, пекарни и столовые, доставка продуктов населению будет осуществляться по заказу. С 14 по 25 января не будут работать также бензоколонки, а аптеки будут открыты только с 8.00 до 12.00.

Заседание ВСО возглавил президент Ливана Мишель Аун, который ранее потребовал принятия решительных мер для сдерживания пандемии. По его словам, "введение ЧП стало неизбежным шагом, учитывая то, что творится у дверей больниц".

Ранее глава парламентской комиссии по здравоохранению Асем Араджи заявил, что стране грозит "итальянский сценарий". "Медучреждения с трудом справляются с поставленной перед ними задачей. Отделения интенсивной терапии заполнены до предела, и в клиниках скоро не останется свободных мест", - подчеркнул он.

По данным Минздрава, в Ливане за сутки были инфицированы 3743 человека, еще 14 умерли из-за коронавируса. ПЦР-тестирование прошел 23 931 человек. Всего с 21 февраля прошлого года COVID-19 был выявлен у 219 296 граждан, при этом выздоровели 142 239, а число смертельных исходов составило 1606.-0-