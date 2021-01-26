В Ливане силовики применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полицейские и военнослужащие ливанской армии пытаются пресечь беспорядки, вспыхнувшие 25 января в ряде городов страны. Как сообщил корреспонденту ТАСС один из очевидцев, в северной столице Триполи (90 км от Бейрута) между силами правопорядка и демонстрантами происходят столкновения в районе центральной площади Нур. "Силовики применили гранаты со слезоточивым газом после того, как уличные активисты стали забрасывать их камнями и попытались взять штурмом здание городского совета", - рассказал очевидец. По его словам, прибывшие армейские подкрепления контролируют сейчас центр города, однако в ряде мест агрессивно настроенные группы молодежи продолжают провоцировать стычки. По данным Ливанского общества Красного Креста, не менее 10 полицейских и солдат получили травмы и ушибы, нескольких из них пришлось госпитализировать. Есть пострадавшие от применения слезоточивого газа в рядах демонстрантов. Власти задержали четверых зачинщиков беспорядков. Акции протеста проходят также в портовом городе Минья и в горном районе Аккар. Сообщения о демонстрациях поступили из Сайды и Барджи с юга Ливана. В Бейруте уличным активистам на некоторое время удалось перекрыть эстакаду Ринг, связывающую христианские и мусульманские кварталы столицы. Причиной волнений стало недовольство населения по поводу введенных властями карантинных ограничений в рамках чрезвычайного санитарного положения. Действующий с 14 января комендантский час на фоне финансового коллапса угрожает банкротством малым и средним предприятиям. По данным ливанских профсоюзов, более половины населения по итогам 2020 года оказалось за чертой бедности, а уровень безработицы достиг 40%.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!