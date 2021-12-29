В Ливане впервые с января за сутки выявлено свыше 3 тыс. случаев заражения коронавирусом

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ливана зафиксировали в среду максимальное с января число граждан, заразившихся коронавирусом за сутки - 3 153. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее глава Национального комитета по вакцинации Абдель Рахман Бизри заявил, что правительство не собирается закрывать страну из-за распространения омикрон-штамма COVID-19, чтобы "не прерывать экономической жизни и привлечь в Ливан туристов".

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати в среду в обращении к согражданам призвал к проведению с начала 2022 года вакцинации среди всех возрастных категорий с целью достижения коллективного иммунитета. "После новогодних каникул я рекомендую вакцинироваться преподавателям и учащимся, а также обслуживающему персоналу в сфере туризма", - указал он.

Согласно статистике Минздрава, по две прививки от коронавируса сделали к текущему моменту 35,6% граждан Ливана, по одной - 43,4%. Бустерную дозу получили 14,8%.-0-