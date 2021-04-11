В Ливии началась массовая вакцинация

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11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Ливии Абдельхамид Дбейба заявил о старте национальной программы вакцинации от коронавируса. Премьер-министр призвал граждан активнее регистрироваться на электронной платформе для получения прививки, сообщает РИА Новости.
Дбейба сообщил, что уже привился вакциной, но не уточнил, какой именно. "Мы связались с главами более десяти государств и правительств с целью получить вакцину", — заявил ливийский премьер.