В Ливии при взрыве погибли два сотрудника ООН

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два сотрудника ООН погибли в результате взрыва в ливийском городе Бенгази. Об этом сообщило агентство Reuters .

По информации агентства, сдетонировало самодельное взрывное устройство, прикрепленное к автомобилю. Погибшие были сотрудниками Миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ). Дополнительной информации не приводится.-0-