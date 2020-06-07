В Ливии снова будут добывать нефть на крупнейшем месторождении страны

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная нефтяная корпорация (National Oil Corporation, NOC) Ливии заявила о намерении производить нефть на крупнейшем месторождении страны Эш-Шарара, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал Libya Alahrar.

Корпорация планирует достигнуть производственных мощностей в 30 тыс. баррелей в сутки. При этот восстановить добычу на месторождении в полном объеме планируют за 90 дней.

Процесс добычи нефти в Эш-Шараре фактически прекратили около пяти месяцев назад, что привело к убыткам для страны в размере более $5 млрд.

В середине января в Ливии остановилась деятельность главных наливных терминалов страны в "нефтяном полумесяце". Ситуацию форс-мажора вынуждена была объявить Национальная корпорация из-за невозможности выполнить контрактные обязательства. 19 января закрылись крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и расположенное неподалеку Эль-Филь. После того, как встали работы по добыче на этих двух территориях, вся нефтяная промышленность Ливии была практически остановлена.-0-