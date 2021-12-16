В Ливии вооруженная группировка блокировала офис премьер-министра

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одна из действующих в Ливии вооруженных группировок блокировала в ночь на 16 декабря штаб-квартиру премьер-министра Абдель Хамида Дбейбы в Триполи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Отмечается, что блокировка офиса премьера произошла за 8 дней до намеченных на 24 декабря президентских выборов в Ливии. По информации телеканала, за происходящим в столице стоят группировки из города Мисурата. Ими командует экс-депутат Всеобщего национального конгресса Салах Бади, который уже заявлял, что в стране "не будет никаких президентских выборов".

Сообщается, что глава Президентского совета Мухаммед аль-Менфи ранее обратился с призывом к военным обеспечить защиту его дома. Согласно ряду источников, он и другие члены совета уже перевезены в безопасное место.

Между тем новостной портал Al Marsad называет случившееся "заговором", за которым стоит сам Мухаммед аль-Менфи. Ссылаясь на источник, издание утверждает, что глава Президентского совета спланировал его при содействии государств, которые он недавно посетил, а также некоторых местных сил.

Обстановка в Триполи остается напряженной, в значительной части столицы отмечались перебои с подачей электричества. Поступают данные, что все вооруженные формирования западного региона, главным образом вокруг столицы, приведены в состояние повышенной готовности. К окраинам города стягиваются бойцы различных группировок с боевой техникой.

Ливийский кризис продолжается с 2011 года, с момента свержения Муаммара Каддафи. Богатая нефтью страна фактически была разорвана на части из-за многочисленных внутренних конфликтов.-0-