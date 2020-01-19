В Ливии закрыты крупнейшее нефтяное месторождение Эш-Шарара и Эль-Филь

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупнейшее нефтяное месторождение Ливии Эш-Шарара закрыто 19 января по требованию работающих там представителей ливийских племен. Об этом сообщил информационный портал Al Wasat со ссылкой на технических специалистов.

"После того, как был перекрыт трубопровод, связывающий месторождение с нефтеперерабатывающим заводом в Эз-Завии (крупнейший в стране), все скважины Эш-Шарары законсервированы", - передает издание. Одновременно с Эш-Шарарой было закрыто расположенное недалеко от него месторождение Эль-Филь. Ежедневная добыча на месторождениях - около 400 тыс. баррелей.

Это произошло на фоне прозвучавших в Берлине требований главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа о немедленном возобновлении экспорта нефти. Как сообщил 19 января телеканал Al Jazeera, Сарадж "потребовал открыть клапаны для откачки нефти в их пользу".

С прекращением функционирования расположенных в 800 км к юго-западу от Триполи двух месторождений вся нефтяная промышленность Ливии фактически остановилась. 18 января Национальная нефтяная корпорация (NOC) Ливии объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт). Расположенные там экспортные порты Рас-Лануф, Эс-Сидр, Брега, Эль-Харига и Зувейтина были закрыты в знак протеста. По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в размере 800 тыс. баррелей в сутки и ежедневному ущербу порядка $55 млн.-0-