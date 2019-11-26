В Люксембурге ледяная скульптура упала на ребенка

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На рождественской ярмарке в Люксембурге отколовшийся кусок ледяной скульптуры упал на ребенка. От полученных травм он скончался, сообщает Daily Mail.

Трагедия произошла вечером 25 ноября рядом с катком проводимой ежегодно рождественской ярмарки. Двухлетний малыш вместе с родителями находился возле ледяной статуи в тот момент, когда она начала падать. В мальчика попал один из осколков. Ребенок скончался в машине скорой помощи.

Полиция проводит расследование инцидента, выясняет причины, по которым скульптура могла рухнуть. Соболезнование семье погибшего ребенка выразил премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.-0-