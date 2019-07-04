В Люксембурге открывается 28-я сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

4 июля, ЛЮКСЕМБУРГ /БЕЛТА-ТАСС/. Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) в четверг откроет свою 28-ю сессию.
Сессия будет проходить в Люксембурге с 4 по 8 июля под общей темой "Роль парламентов в активизации устойчивого развития для укрепления безопасности". По итогам сессии ожидается принятие Люксембургской декларации, которая будет содержать рекомендации всем 57 странам - членам ОБСЕ по вопросам политики, экономики, безопасности, вопросам борьбы с терроризмом, охраны окружающей среды, развитию технологий, правам человека и гуманитарным вопросам.-0-
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