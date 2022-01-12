В лобовом столкновении легковушки и автобуса в Красноярском крае погибли двое детей и двое взрослых

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате столкновения пассажирского автобуса с автомобилем на юге Красноярского края погибли четыре человека, еще трое пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

ДТП произошло сегодня утром. Отмечается, что в пассажирском автобусе находились 15 человек. "Погибли водитель и пассажиры легкового автомобиля, двое из которых являлись несовершеннолетними", - сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

Подробности и причины ДТП выясняются. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции и руководители районного отдела МВД и ГИБДД. По предварительным данным, автомобиль выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с движущимся автобусом.-0-