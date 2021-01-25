В Ломбардии ошибочно ввели жесткий карантин из-за неверных данных по COVID-19

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Италии признали, что по ошибке ввели строгий карантин в Ломбардии. Эта область на неделю была отнесена к красной зоне из-за неверных статистических данных, сообщает Euronews.

В правительстве Италии сообщили, что Национальному институту здравоохранения пришлось уточнить цифры, предоставленные администрацией Ломбардии.

Губернатор области Аттилио Фонтана заявил, что его администрация никогда не передавали ошибочные данные. "Я, естественно, начал процедуру обжалования этих расчетов, представленных правительством. Мы никогда не передавали ошибочные данные и не корректировали наши данные", - сказал он.

В результате пересмотра официальных показателей заболеваемости с 24 января, после недели жесткого карантина, Ломбардия вернулась в оранжевую зону. В регионе теперь могут возобновить работу непродовольственные магазины, а также отроются школы.-0-