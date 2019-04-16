В Лондоне арестованы более 100 участников акции в защиту климата

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Лондона арестовала более 100 участников акции в защиту климата, которые заблокировали движение в центре британской столицы. Об этом сообщает издание The Guardian .

Тысячи людей 15 апреля поддержали инициативу экологических активистов Extinction Rebellion и перекрыли движение в районе Оксфорд Серкус, площади Пикадилли, Парламентской площади, Мраморной арки и моста Ватерлоо. Центр Лондона был заблокирован для транспорта в течение всего дня, с наступлением темноты правоохранители начали задерживать демонстрантов на мосту Ватерлоо. На утро полиция заявила, что за ночь были арестованы 113 протестующих.

Тем не менее активисты утверждают, что сохранили контроль над ключевыми объектами в центре города. Они рассчитывают, что дорожные заграждения будут находиться в самых людных районах Лондона круглые сутки не менее пяти дней.

Митингующие стремятся привлечь внимание властей к экологическим проблемам. Движение Extinction Rebellion требует от правительства Великобритании объявить климатическую и экологическую чрезвычайную ситуацию, сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2025 году и создать Гражданскую ассамблею представителей общественности, которая возглавит деятельность по борьбе с изменением климата.-0-