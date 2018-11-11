В Лондоне автобус протаранил остановку и группу машин

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Двадцать человек пострадали в Лондоне в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую службу скорой помощи.
"Мы оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу", - отмечается в сообщении службы скорой помощи.
Как информировал Скотленд-Ярд, двухэтажный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с группой машин и въехал в автобусную остановку.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4185 BYN
|2.415 BYN
|2.424 BYN
|USD
|2.1336 BYN
|2.132 BYN
|2.137 BYN
|RUB
|3.1868 BYN
|3.17 BYN
|3.19 BYN