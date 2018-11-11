В Лондоне автобус протаранил остановку и группу машин

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА - ТАСС/. Двадцать человек пострадали в Лондоне в результате аварии с участием рейсового автобуса, за рулем которого находился пьяный водитель, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую службу скорой помощи.

"Мы оказали помощь 20 пациентам и доставили 18 из них в больницу", - отмечается в сообщении службы скорой помощи.

Как информировал Скотленд-Ярд, двухэтажный автобус, за рулем которого находился пьяный водитель, столкнулся с группой машин и въехал в автобусную остановку.-0-