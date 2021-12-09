В Лондоне демонстрации против нового законопроекта переросли в столкновения с полицией

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне вечером 8 декабря прошли масштабные демонстрации на Парламентской площади в Вестминстере, где в это время Палата лордов рассматривала новый законопроект о расширении полномочий полиции для пресечения массовых мероприятий. Протесты переросли в столкновения с полицией, сообщает газета Daily Express.

По кадрам, опубликованным в интернете, видно, как во время столкновений офицеры жестко выталкивают протестующих из толпы, выкрикивающих лозунги: "Кого ты защищаешь?" и "Кому вы служите?"

Полиция не сообщает, какое количество людей арестовано за участие в митинге.-0-