В Лондоне локализовали пожар у железнодорожной станции

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне у железнодорожной станции Элефант-энд-Касл локализовали крупный пожар. Пожарные работают на месте происшествия, сообщает МИР 24.

Огонь охватил район днем. Над станцией поднимается огромный столб черного дыма. А пламя вырывается из-под опор железнодорожного моста. Были слышны хлопки, а также, сгорели три магазина, шесть машин и телефонная будка. Людей из ближайших домов и офисов эвакуировали.

Сейчас на месте происшествия нарушено транспортное сообщение. Не ходят поезда. А вблизи станции перекрыты дороги. Пожар тушат около 100 спасателей. Дежурят бригады медиков. Их помощь понадобилась двоим пострадавшим.

Правоохранители заявили, что не рассматривают версию теракта.-0-