В Лондоне на полтора часа сломался Тауэрский мост

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В столице Великобритании при разведении для пропуска судов по Темзе заклинило Тауэрский мост. Об этом сообщила газета The Guardian.
"Тауэрский мост в настоящее время закрыт для пешеходов и транспорта из-за технической неисправности. Специалисты усиленно работают, чтобы наладить работу моста", - сообщает полиция Лондона в Twitter.
Через полтора часа мост открыли для движения пешеходов, а водителям транспорта порекомендовали искать пути объезда.
В прошлом году Тауэрский мост отметил 125-летний юбилей.-0-