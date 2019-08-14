В Лондоне нашли бункер времен Второй мировой войны

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Гринвичского парка в Лондоне археологи нашли неповрежденное убежище времен Второй мировой войны. Внутри сохранился маленький игрушечный солдатик из свинца, сообщает
Открытие сделали по время исследовательских работ у Квинс-Хаус – здания, построенного для королевы Анны Датской в 1614-1616 годах.
Историки благодаря аэрофотосъемке сороковых годов знали, что там находились три убежища. Каждое из них вмещало до 500 человек. Но долгое время считалось, что после войны укрытия разрушили.
Археологи и их добровольные помощники нашли бетонные стены, столбы и потолочные балки главного бункера в почти неповрежденном состоянии.
Не хватало только крыши – очевидно, ее ликвидировали еще несколько десятилетий назад.
Во время раскопок нашли и другие артефакты, включая доисторические кремневые орудия и осколки римской и средневековой керамики.-0-
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