В Лондоне нашли бункер времен Второй мировой войны

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории Гринвичского парка в Лондоне археологи нашли неповрежденное убежище времен Второй мировой войны. Внутри сохранился маленький игрушечный солдатик из свинца, сообщает The Sun .

Открытие сделали по время исследовательских работ у Квинс-Хаус – здания, построенного для королевы Анны Датской в 1614-1616 годах.

Историки благодаря аэрофотосъемке сороковых годов знали, что там находились три убежища. Каждое из них вмещало до 500 человек. Но долгое время считалось, что после войны укрытия разрушили.

Археологи и их добровольные помощники нашли бетонные стены, столбы и потолочные балки главного бункера в почти неповрежденном состоянии.

Не хватало только крыши – очевидно, ее ликвидировали еще несколько десятилетий назад.

Во время раскопок нашли и другие артефакты, включая доисторические кремневые орудия и осколки римской и средневековой керамики.-0-