В Лондоне назовут лауреата Букеровской премии по литературе

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя лауреата Букеровской премии (Booker Prize) объявят 19 ноября в Лондоне, передает ТАСС.

На эту премию в мире английской литературы претендуют шесть писателей.

Три финалиста родом из США - Дайан Кук с произведением The New Wilderness ("Новая глухомань"), Эвнил Доши (Burnt Sugar - "Жженый сахар") и Брэндон Тейлор (Real Life - "Реальная действительность"). Еще два имеют двойное гражданство. Это Дуглас Стюарт (Шотландия и США) с романом Shuggie Bain ("Шагги Бейн") и Мааза Менгисте (Эфиопия и США) с произведением The Shadow King ("Король теней"). Замыкает короткий список премии Цици Дангарембга из Зимбабве (This Mournable Body - "Тело для оплакивания").

Всего за награду поборются четыре женщины и двое мужчин.

В сентябре, когда были оглашены имена шести финалистов, глава жюри, литературный критик и в прошлом издатель Маргарет Басби в нескольких фразах описала сюжет всех шести книг, добравшихся до заключительной стадии премии. "Действие романов в коротком списке этого года варьируется от истории необычного ребенка, выросшего в рабочем Глазго в 1980-х, до женщины, переживающей постколониальный кошмар в Зимбабве». Книги-финалисты были отобраны из 162 произведений, опубликованных в Великобритании или Ирландии с 1 октября 2019 года. Лауреат премии получит приз 50 тыс. фунтов стерлингов ($66 тыс.).

Букеровская премия, одна из самых престижных литературных наград в мире, была учреждена в 1968 году. Впервые ее вручение состоялось в 1969 году.

Обладатель премии будет оглашен поздно вечером по на торжественной церемонии, которая пройдет в лондонском концертом зале "Раундхаус". Она соберет гостей как очно, так и ставшим столь привычным в этом году удаленным способом.-0-