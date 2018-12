В Лондоне неизвестные ограбили дом Пола Маккартни

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британская полиция расследует ограбление лондонского дома стоимостью 10 млн фунтов стерлингов ($12,6 млн). Владелец дома - бывший участник группы The Beatles Пол Маккартни. Это преступление, сообщает газета The Daily Mail, случилось за несколько дней до его концерта в Ливерпуле в рамках британского этапа мирового турне Freshen Up.

Концертное турне началось17 сентября четырьмя выступлениями Маккартни в Канаде.

Cотрудники Скотленд-Ярд подтвердили информацию об ограблении. Офицеры полиции прибыли в минувшую пятницу в столичный район Сент-Джонс-Вуд "на нескольких автомашинах после вызова об ограблении и обнаружили следы взлома". О похищенном не сообщается.

По информации лондонской полиции, арестов в связи со взломом не проводилось.